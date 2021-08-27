Ракицкий оценил итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"

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Ракицкий оценил итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Напомним, что в соперники "сине-бело-голубым" достались "Челси", "Ювентус" и "Мальме".

"Вообще хорошая жеребьёвка. Если честно, хотел "Ливерпуль". Я там просто не играл. А так - нормально. Но получается, что с "Челси" и "Юве" уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, мы на "Газпром Арене" тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить", - сказал Ракицкий.

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