Ракицкий отказывается играть за "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Ракицкий отказывается играть за "Зенит"

Фото твиттер "Зенита"

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий хочет покинуть клуб, утверждает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, украинец не исполняет обязательства по контракту, отказывается выходить на поле в официальных матчах и заявляет, что за "сине-бело-голубых" больше играть не будет.

Руководство "Зенита" блокирует уход футболиста, опасаясь имиджевых потерь.

В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.

Не пропустите: В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграет с "Рубином". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски может перейти в испанский топ-клуб

Левандовски может перейти в испанский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов