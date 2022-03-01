Ракицкий отказывается играть за "Зенит"
Фото твиттер "Зенита"
Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий хочет покинуть клуб, утверждает телеграм-канал "ЭкСпорт".
По информации источника, украинец не исполняет обязательства по контракту, отказывается выходить на поле в официальных матчах и заявляет, что за "сине-бело-голубых" больше играть не будет.
Руководство "Зенита" блокирует уход футболиста, опасаясь имиджевых потерь.
В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом.
Не пропустите: В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграет с "Рубином". | http://soccernews.ru
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