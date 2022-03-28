Ракицкий поддерживает форму с украинским клубом
Фото твиттер "Зенита"
Бывший центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий находится в расположении "Металлиста".
Сообщается, что 33-летний футболист поддерживает форму с харьковской командой. В воскресенье он поучаствовал в товарищеском матче против "Истанбула" (2:1).
Напомним, что украинец расторг контракт с "сине-бело-голубыми" 2 марта по семейным обстоятельствам. С тех пор он является свободным агентом.
Ракицкий выступал за "Зенит" с января 2019 года, сыграл 108 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
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