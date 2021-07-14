Ракицкий поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
Фото: инстаграм Ракицкого/Автор неизвестен
Украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий в разговоре с "Чемпионатом" поделился ожиданиями от нового сезона российской премьер-лиги.
– Впереди твой четвертый сезон в Питере. И третий полноценный. И все три раза "Зенит" в чемпионате без явных сложностей брал титул. Есть в этом сезоне обстоятельства, которые могут помешать завоевать четвертый трофей?
– Обстоятельств всегда хватает. Команды знают, как мы играем. Соперники усиливаются. Но посмотрим.
Это будет самый сложный сезон за все эти годы. Все хотят сместить "Зенит". Москвичи озлоблены, "Спартаку" же будет 100 лет. "Локомотив", "Краснодар" подтянутся. У "Динамо" собирается хорошая команда.
– За все то время, что ты в команде, чувствуешь, что "Зенит" становится лучше? Что Семак прогрессирует как тренер и вообще идет правильное движение вперед?
– Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперед. Мы уже забыли о прошлом. Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться, – сказал Ракицкий.
Напомним, что "Зенит" выиграл три чемпионства РПЛ подряд.
Также не пропустите: Локателли хочет в "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рядом со стадионом "Спартака" начался пожар
-
Слили запись разговора Флорентино Переса, на которой он критикует методы работы Висенте дель Боске
-
"Барселона" намерена получить доплату от "Атлетико" при обмене Гризманна на Сауля
-
Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial
-
Понтус Вернблум завершил карьеру
Лента новостей
-
Скалони: "Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси"
-
"Химки" проиграли "Сочи" в Кубке Париматч Премьер
-
Назван лучший гол Евро-2020 (видео)
-
Глушаков высказался об игре сборной России на Евро-2020
-
Малком высказался по поводу игры в Лиге чемпионов
-
Рядом со стадионом "Спартака" начался пожар
-
Футболист "Гранады" заразился коронавирусом
-
1
Малком сказал, что видит всего один топ-клуб в России
-
Бенитес прокомментировал свои слова о том, что "Эвертон" маленький клуб
-
В Госдуме высказались по поводу проекта реформ российского футбола от РФС
-
Ракицкий поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
-
Руй Витория доволен футболистами "Спартака"
-
1
Слили запись разговора Флорентино Переса, на которой он критикует методы работы Висенте дель Боске
-
"Тоттенхэм" сделал форварда "Саутгемптона" приоритетной целью на трансферное окно
-
"Барселона" намерена получить доплату от "Атлетико" при обмене Гризманна на Сауля
-
1
Флорентино Перес подаст в суд на издание El Confidencial
-
Миранчук поделился ожиданиями от нового сезона в "Аталанте"
-
Локателли хочет в "Ювентус"
-
Понтус Вернблум завершил карьеру
-
3
Марио Кемпес высказался о Месси и Марадоне