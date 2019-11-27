Ракицкий попросил Оздоева перестать целовать его перед штрафными
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, что он попросил одноклубника полузащитника Магомеда Оздоева перестать целовать его перед исполнением штрафных ударов.
"Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь. Присутствует ли элемент фарта с поцелуем? Ну да, 3 гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя", - приводят слова Ракицкого российские СМИ.
В нынешнем сезоне 30-летний Ракицкий провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
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|4
|Ростов
|17
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|6
|Спартак Москва
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|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
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|Арсенал Тула
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|10
|Оренбург
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|Уфа
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|Крылья Советов
|16
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|Ахмат
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|17
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