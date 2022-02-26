Ракицкий принял радикальное решение о своем будущем в "Зените"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий решил покинуть клуб за несколько месяцев до истечения контракта.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", футболист расторг с "сине-бело-голубыми" действующее до июня соглашение.

Возможно, украинец захотел уйти из команды в связи с проведением российской спецоперации на Донбассе. Ранее он призывал остановить военные действия.

Ракицкий выступал за "Зенит" с января 2019 года, в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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