Ракицкий пропустит матч с "Бенфикой"
Игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий получил предупреждение в матче 5-го тура группового этапа с "Лионом".
Из-за перебора желтых карточек украинец пропустит матч 6-го тура с "Бенфикой". Встреча пройдет 10 декабря.
Отметим, что игру по той же причине пропустит Далер Кузяев.
Ранее стало известно, что "Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов.
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