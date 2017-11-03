Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии

Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий продолжает восстанавливаться после травмы колена, сообщают украинские СМИ.

28-летний футболист не вернётся в строй в ближайшее время, в связи с чем, его не будут вызывать в расположение сборной Украины для подготовки к товарищескому матчу со Словакией.

Напомним, что игра между Украиной и Словакией состоится в Киеве 10 ноября.

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