Ракицкий провёл первую тренировку в составе "Зенита"

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий провёл первую тренировку в составе питерской команды.

Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтёра" за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки. 29-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. По некоторым данным, российский клуб выплатил украинцу подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Эмполи" не успел оформить трансфер игрока "Зенита". | http://soccernews.ru