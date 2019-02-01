Ракицкий провёл первую тренировку в составе "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Ракицкий провёл первую тренировку в составе "Зенита"

Новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий провёл первую тренировку в составе питерской команды.

Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтёра" за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки. 29-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. По некоторым данным, российский клуб выплатил украинцу подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

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