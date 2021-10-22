Ракицкий провёл юбилейный матч в еврокубках
Фото инстаграм Ярослава Ракицкого
Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий достиг отметки в 100 сыгранных встреч в еврокубках.
Юбилейным для украинца стал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).
Ракицкий провёл 82 еврокубковые игры в составе "Шахтёра" и 18 в составе "Зенита".
Что касается разделения по турнирам, то 72 поединка у 32-летнего футболиста в рамках ЛЧ и 28 в Лиге Европы.
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