Ракицкий провёл юбилейный матч в еврокубках

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий достиг отметки в 100 сыгранных встреч в еврокубках.

Юбилейным для украинца стал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).

Ракицкий провёл 82 еврокубковые игры в составе "Шахтёра" и 18 в составе "Зенита".

Что касается разделения по турнирам, то 72 поединка у 32-летнего футболиста в рамках ЛЧ и 28 в Лиге Европы.

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