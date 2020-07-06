Ракицкий рассказал о задачах "Зенита" на остаток сезона

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Ракицкий рассказал о задачах "Зенита" на остаток сезона

Защитник Ярослав Ракицкий высказался о чемпионском титуле "Зенита".

Вчера, 5 июля, петербургский клуб обыграл "Краснодар" в 26-м туре РПЛ и досрочно оформил второй подряд чемпионский титул.

"Это большое счастье - в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград. Но это не предел, следующий год будет такой же, мы снова будем стараться стать чемпионами. Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем и будем готовиться к Кубку России и следующему сезону.

Наша задача - обыграть "Спартак" и взять Кубок России. А потом спокойно готовиться к новому сезону", - цитирует игрока пресс-служба "Зенита".

В этом сезоне футболист участвовал в 25 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее стало известно, что Ракицкий выиграл десятый чемпионский титул за последние 10 лет 

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