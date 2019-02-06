Ракицкий сделал громкое заявление об исключении из сборной Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал свое исключение из списка игроков сборной Украины на официальном сайте украинской федерации футбола.

"В политику я не лезу, я спортсмен. Я понимал свой шаг, принял решение и правильно сделал. Не знаю, кто меня удалил. Игроков в команду набирает Шевченко, ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там", - приводят слова Ракицкого российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" за 10 миллионов евро и подписал контракт с российским клубом до лета 2022 года.

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