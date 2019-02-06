Ракицкий сделал громкое заявление об исключении из сборной Украины

1 Теги зенит санкт-петербургукраинаярослав ракицкий

Ракицкий сделал громкое заявление об исключении из сборной Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал свое исключение из списка игроков сборной Украины на официальном сайте украинской федерации футбола.

"В политику я не лезу, я спортсмен. Я понимал свой шаг, принял решение и правильно сделал. Не знаю, кто меня удалил. Игроков в команду набирает Шевченко, ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там", - приводят слова Ракицкого российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" за 10 миллионов евро и подписал контракт с российским клубом до лета 2022 года.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Все правильно сказал. Украинская власть в конец оборзела. Сами торгуют с " агрессором", особые индивиды, даже предприятия в РФ имеют. А тут, стоило футболисту поехать на заработки и за мотивацией , так петушки раздухарились сразу.

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