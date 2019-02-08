Ракицкий сделал заявление о своей адаптации в "Зените"

Новичок питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий сделал заявление о своей адаптации в стане "сине-бело-голубых".

"Я не маленький мальчик, мне 29 лет. Я - профессионал. В "Зените" все ребята взрослые, хорошего уровня, с ними легко. А с таким пацаном, как Артём Дзюба, адаптация, уверен, не будет долгой. Впрочем, согласен с Семаком, который сказал, что она мне, по сути, и не нужна. Надо выходить в каждом следующем матче и показывать свой уровень. Помогать команде брать три очка или проходить дальше в еврокубках" - сказал украинский центрбек.

Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтёра" за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки. Футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. По некоторым данным, российский клуб выплатил украинцу подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

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