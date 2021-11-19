Ракицкий: "Спартак" - не конкурент для "Зенита"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий мощно высказался о конкуренции в РПЛ и слабости "Спартака" на фоне его команды.

"Кто сейчас главные конкуренты "Зенита" в борьбе за титул? Вы видели таблицу? Там все конкуренты! Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

Пусть "Спартак" сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Обыграть "Спартак" так крупно (7:1) - это достойно, на всю жизнь запомнится. После 3:1 над "Спартаком" год назад я сказал: "Было видно, что они нас боятся". А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать", - сказал Ракицкий.

По итогам 14 туров "Зенит" опережает "Спартак" в таблице РПЛ на 11 очков - 30 против 19. "Сине-бело-голубые" лидируют в чемпионате, а "красно-белые" идут на 9-м месте.

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