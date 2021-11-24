Ракицкий спас "Зенит" от поражения в матче с "Мальме"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью со шведским "Мальме" со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Сорен Рикс, но в концовки встречи гостей от поражения спас Ярослав Ракицкий.

"Зенит", набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице группы Н. "Мальме" с одним очком остался на последней, четвертой позиции.

"Мальме" Швеция – "Зенит" Россия - 1:1 (1:0)

Голы: Рикс, 28 - 1:0, Ракицкий, 90 (с пенальти) - 1:1

"Мальме": Далин, Ларссон, Мойсандер, Брурссон, Ахмедходжич, Пенья (Ракип, 78), Рикс, Бирманчевич (Ольссон, 69), Левицки, Инносент, Чолак.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен (Ерохин, 46), Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46).

Удаление: Чистяков (86).

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