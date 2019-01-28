Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Для завершения трансфера 29-летнему украинцу осталось подписать контракт. В ближайшее время это произойдёт и клуб объявит о сделке официально.

Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдёт в Испании с 1 по 10 февраля.

Напомним, что "сине-бело-голубые" заплатят за центрбека 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "Шахтёр" может получить в виде бонусов.

В "Зените" Ракицкий будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

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