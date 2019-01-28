Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"
Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит", сообщают российские СМИ.
Для завершения трансфера 29-летнему украинцу осталось подписать контракт. В ближайшее время это произойдёт и клуб объявит о сделке официально.
Ракицкий прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором "Зенита", который пройдёт в Испании с 1 по 10 февраля.
Напомним, что "сине-бело-голубые" заплатят за центрбека 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "Шахтёр" может получить в виде бонусов.
В "Зените" Ракицкий будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
Не пропустите: Лодыгин высказался об уходе из "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Данни готов вернуться в "Зенит"
-
1
Лукас Васкес назвал лучшего центрфорварда в мире
-
"Интер" готовит обмен игроками с китайским клубом
-
СМИ узнали, какие условия решил пересмотреть ПСЖ в трансфере Паредеса
-
1
"Реал" испытывает огромные проблемы с обороной перед матчем с "Алавесом"
-
Девушка дня: Патрисия - избранница хавбека "Реала" Маркоса Льоренте
-
Серхио Рамос забил юбилейный гол головой
-
Хесе близок к переходу в клуб Примеры
-
1
Умер отец Рабьо
-
1
Винисиус Жуниор сделал заявление о своём положении в "Реале"
-
1
Ракицкий успешно прошёл медосмотр перед переходом в "Зенит"
-
1
Солари прокомментировал победу "Реала" над "Эспаньолом"
-
"Уотфорд" назвал "Милану" стоимость Деулофеу
-
1
Роналду стал автором очередного уникального достижения
-
Лодыгин высказался об уходе из "Зенита"
-
"Реал" теряет Серхио Рамоса
-
Тренер "Челси" прокомментировал дебют Игуаина
-
"Эспаньол" – "Реал" - 2:4 (видеообзор матча)
-
Главные новости дня: 27 января
-
1
Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10