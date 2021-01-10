Ракицкий вернулся в Украину

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Ракицкий вернулся в УкраинуУкраинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, поддерживает игровую форму в Киеве.

Фотографию с бывшим игроком сборной Украины выложил в свой Инстаграм защитник "Олимпика" Иван Зотько. Вместе со скандальным футболистом, в одном из манежей Киева был полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

"С легендами", - прокомментировал Зотько фото.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года. После этого его перестали вызывать в сборную Украины.

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