Ракицкий вернулся в Украину

Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, поддерживает игровую форму в Киеве.

Фотографию с бывшим игроком сборной Украины выложил в свой Инстаграм защитник "Олимпика" Иван Зотько. Вместе со скандальным футболистом, в одном из манежей Киева был полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

"С легендами", - прокомментировал Зотько фото.