Ракицкий вернулся в Украину
Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий, поддерживает игровую форму в Киеве.
Фотографию с бывшим игроком сборной Украины выложил в свой Инстаграм защитник "Олимпика" Иван Зотько. Вместе со скандальным футболистом, в одном из манежей Киева был полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.
"С легендами", - прокомментировал Зотько фото.
Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года. После этого его перестали вызывать в сборную Украины.
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