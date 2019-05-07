Ракицкий вновь не получил вызов в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 11 легионеров, которые вызваны в команду для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).
Стоит отметить, что в украинскую национальную команду вновь не получил вызов защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.
Полный список игроков выглядит следующим образом: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Игорь Пластун ("Гент"), Роман Безус ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Василий Кравец ("Леганес").
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