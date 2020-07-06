Ракицкий выиграл десятый чемпионский титул за последние 10 лет

Центральный защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий идёт по графику "один год - одно чемпионство".

Как сообщает официальный сайт РПЛ, 31-летний футболист взял уже 10-й титул за последние 10 лет.

8 раз Ракицкий выигрывал золотые медали с "Шахтёром" и 2 раза с "Зенитом".

Примечательно, что в сезоне 2018/19 украинец успел стать чемпионом и в составе "горняков", и в составе "сине-бело-голубых".

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