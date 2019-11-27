Ракицкий высказался на тему невызова в сборную Украины
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в сборной Украины.
"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний", - приводят слова Ракицкого российского клуба.
Напомним, что 30-летний перешел в "Зенит" в январе 2019 года из "Шахтера". После этого футболист перестал вызываться в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и забил 4 мяча.
Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, заняв первое место в группе B.
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|ЦСКА Москва
|16
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|6
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|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
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|20
|9
|Арсенал Тула
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|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
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|Ахмат
|17
|18
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|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14