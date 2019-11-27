Ракицкий высказался на тему невызова в сборную Украины

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкийукраина

Ракицкий высказался на тему невызова в сборную Украины
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему он принял решение завершить карьеру в сборной Украины.

"Кто-то писал "чудак на букву М" и тому подобное, другие – "понимаем твой выбор". Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний", - приводят слова Ракицкого российского клуба.

Напомним, что 30-летний перешел в "Зенит" в январе 2019 года из "Шахтера". После этого футболист перестал вызываться в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и забил 4 мяча.

Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, заняв первое место в группе B.

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