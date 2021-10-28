Ракицкий высказался о Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вспомнил об игре против аргентинского форвард Лионеля Месси.

– Вы играли против многих топовых нападающих. Против кого пришлось наиболее сложно?

– Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он ­где-то здесь. Только отворачиваешься – он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная.

Он нам в Донецке забил, когда мы про­играли ответный матч 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: "Ну как ­так-то?" Это космос.

– Анализировали, что можно было сделать, чтобы он не забил?

– Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч, – сказал Ракицкий.

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