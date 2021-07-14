Ракицкий высказался о не вызове в сборную Украины

Фото: инстаграм Ярослава Ракицкого/Автор неизвестен

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что он всегда готов играть за сборную Украины. Футболист перестал вызываться в национальную сборную после перехода в российский клуб.

"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают. В глубине души больно. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил", - приводит слова Ракицкого "Чемпионат".

31-летний Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 по 2018 годы. Всего он сыграл за национальную команду 54 матча и забил пять мячей. В прошлом сезоне он провел за "Зенит" 32 матча, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Не пропустите: Шевченко высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru