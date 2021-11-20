Ракицкий высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"
Фото: инстаграм Ракицкого/Автор неизвестен
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий высказался о ситуации с его контрактом с сине-бело-голубыми.
– В соцсетях после матча с "Динамо" болельщики стали призывать клуб продлить с вами контракт. Как вы думаете, это может повлиять?
– Я видел, что болельщики просили, да. Я играю, помогаю команде добиваться положительных результатов. Благодарен болельщикам, но решать клубу.
Даже не думаю об этом и не переживаю. Сейчас чемпионат идет, в Лиге чемпионов еще есть шансы, так что я продолжаю играть.
Когда откроется трансферное окно, посмотрим, что будет. Может, на меня другие клубы выйдут, а может, "Зенит" что-то предложит.
– На сегодня "Зенит" вам не предлагал продлить контракт?
– Нет, никто не обращался. Но это нормально. Может, чего-то ждут.
– Зимой будет полгода до конца контракта, и вы сможете открыто вести переговоры с другими клубами. Уже прикидывали, куда можете уйти?
– Я пока игрок "Зенита".
– Вообще вы бы хотели завершить карьеру в "Зените"?
– Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в "Зените". Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три.
– В теории вы эти три года можете провести в "Зените".
– Не хочу рассуждать "могу – не могу". Завтра купят молодого левоногого центрального защитника – и я отойду на второй план. Я хочу играть. Меня все здесь устраивает, – сказал Ракицкий.
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