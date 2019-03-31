Ракицкий: "Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, что думает о победном матче команды в 21-м туре РПЛ против "Оренбурга" (3:1).

Украинец в этой встрече забил победный гол на 81-й минуте.

"Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение. Так что это всё для моих девочек.



Поздравляю всех болельщиков, "Вираж", город, нас с тремя очками. Идём дальше!" - сказал футболист.

Футболист перешел в петербургский клуб в конце января этого года из "Шахтера". В текущем сезоне игрок отметился 1 голом в 4 матчах за "Зенит".

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