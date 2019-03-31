Ракицкий: "Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, что думает о победном матче команды в 21-м туре РПЛ против "Оренбурга" (3:1).
Украинец в этой встрече забил победный гол на 81-й минуте.
"Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение. Так что это всё для моих девочек.
Поздравляю всех болельщиков, "Вираж", город, нас с тремя очками. Идём дальше!" - сказал футболист.
Футболист перешел в петербургский клуб в конце января этого года из "Шахтера". В текущем сезоне игрок отметился 1 голом в 4 матчах за "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Спартак Москва
|21
|36
|4
|ЦСКА Москва
|20
|36
|5
|Краснодар
|20
|35
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12