Ракитич: "Барселона" сыграла свой лучший матч за последние месяцы"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич доволен тем, как его команда сыграла в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с "Сельтой" (5:0).

"Барселона" сыграла свой лучший матч за последние месяцы. Мы отлично справились со своими задачами, получая наслаждение от игры. Хотим продолжать наслаждаться футболом. Я сам уже некоторое время не забивал. И если могу быть полезен команде своими голами, то тем лучше", - отметил он. | soccernews.ru