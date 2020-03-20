Ракитич близок к возвращению в "Севилью"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич с высокой долей вероятности летом вернётся в "Севилью".

По информации Sport.es, в этой сделке заинтересованы все три стороны - оба клуб и футболист. При этом хорват готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в бывшую команду.

Напомним, что Ракитич уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего за 18 миллионов евро был продан в "Барселону".

Контракт 32-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" истекает по окончании сезона 2020/21 и переговоры о его продлении не ведутся, поэтому уход игрока в ближайшее трансферное окно практически неизбежен.

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