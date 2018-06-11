Ракитич: "Буду рад, если Роналду уйдет из "Реала"

1 Теги иван ракитичреал мадридкриштиану роналду

Ракитич: "Буду рад, если Роналду уйдет из "Реала"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался о возможном уходе ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду из своего клуба.

"Мне трудно представить, что он уйдет. Но в футболе все очень быстро меняется. Он является игроком, который делает результат для "Реала", и если он уйдет, не буду лгать, я первым обрадуюсь этой новости", - цитирует 30-летнего хавбека Marca.

Напомним, Роналду не устроило предложение "Реала" по новому контракту. | soccernews.ru

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