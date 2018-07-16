Ракитич: "Должны быть счастливы"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич оценил выступление своей команды на Чемпионате Мира в России.

"Мы должны быть счастливы этим турниром. То, чего добилась сборная Хорватии - удивительно", - приводит слова 30-летнего хавбека "клетчатых" официальный твиттер его клуба - каталонской "Барселоны".

Сборная Хорватии впервые в своей истории стала второй на ЧМ.

Напомним, Ракитич и Модрич обменялись футболками после финала ЧМ. | soccernews.ru