Ракитич: "Эль Класико? Это будет хороший конец года"

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Ракитич: "Эль Класико? Это будет хороший конец года"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высказался о матче своей команды против мадридского "Реала", который должен состояться в рамках 17-го тура Ла Лиги 23-го декабря.

"У кого-то будет печальный праздник. Но, если говорить серьезно, то это будет еще одна отличная игра. Мы вспоминаем приятные моменты, которые пережили в Мадриде. Я уверен, что на этот раз мы тоже будем играть на победу, это будет хороший конец года", - цитирует 29-летнего хавбека AS.

Напомним, обнародовано фото домашней формы "Барселоны" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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