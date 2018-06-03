Ракитич: "Если бы Месси был теннисистом, он бы уже выиграл 50 турниров Большого шлема"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич высоко оценил игру форварда своей команды Лионеля Месси.

"Месси - настолько доминирующий спортсмен, что, если бы он был теннисистом, он бы выиграл уже 50 турниров Большого шлема. Как и все партнеры по команде, которые отправились на Чемпионат Мира, я пожелал ему удачи", - цитирует 30-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, ранее свою похвалу в адрес Месси направил Хави. | soccernews.ru