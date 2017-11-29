Ракитич: "Если бы мог, вернул бы Неймара в "Барселону"

Теги иван ракитичнеймарбарселона

Ракитич: "Если бы мог, вернул бы Неймара в "Барселону"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич выразил сожаление из-за ухода своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

"Я хотел бы, чтобы Неймар все еще был здесь. Если бы у меня была волшебная палочка, и я бы мог его вернуть, я бы сделал это. Мы много говорили о нем, но его больше нет с нами, и мы пока хорошо справляемся без него. Я желаю ему всего наилучшего", - цитирует 29-летнего хорвата le10sport.

Напомним, Ракитич рассказал об изменениях, которые произошли в "Барсе" с уходом Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов