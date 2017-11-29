Ракитич: "Если бы мог, вернул бы Неймара в "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич выразил сожаление из-за ухода своего бывшего партнера по команде Неймара во французский ПСЖ.

" Я хотел бы, чтобы Неймар все еще был здесь. Если бы у меня была волшебная палочка, и я бы мог его вернуть, я бы сделал это. Мы много говорили о нем, но его больше нет с нами, и мы пока хорошо справляемся без него. Я желаю ему всего наилучшего ", - цитирует 29-летнего хорвата le10sport.

Напомним, Ракитич рассказал об изменениях, которые произошли в "Барсе" с уходом Неймара. | soccernews.ru