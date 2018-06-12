Ракитич: "Если Месси и Аргентина победят на ЧМ-2018, то мы все будем счастливы"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что его партнер по команде Лионель Месси не должен в обязательном порядке выиграть Чемпионат Мира-2018, чтобы его считали великим игроком.
"Конечно, Месси заслуживает того, чтобы выиграть Чемпионат Мира. Футбол не теннис – вы не можете давить на Месси, заявляя, что он один должен выиграть чемпионат мира. Лео заслуживает победы на ЧМ, но есть 32 страны с аналогичной мечтой. Если в итоге Месси и Аргентина победят, то мы все будем счастливы за него. Однако его история не изменится, победит он или нет. Если ты лучший, то не зависит от того, выиграл ты один или 50 тысяч титулов. Один чемпионат мира не изменит того, что Лео Месси значит для футбола", - сказал он.
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|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
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|0
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|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
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|3
|Исландия
|0
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|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
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|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0