Ракитич: "Если сезон не доиграют, "Барселону" нужно признать чемпионом"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассчитывает стать чемпионом Испании в случае, если текущий сезон из-за пандемии коронавируса не будет доигран.
"Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть Примеру, но при этом я понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдёт, то нас нужно признать чемпионами, поскольку именно мы возглавляем турнирную таблицу, - приводит слова хорвата Goal.com.
Напомним, что "Барса" опережает "Реал" в турнирной таблице Примеры всего на два очка, причём лидерство "сине-гранатовые" получили только по итогам последнего перед вынужденной паузой тура.
Для Ракитича, скорее всего, текущий сезон станет последним на "Камп Ноу". Летом он с высокой долей вероятности сменит команду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14