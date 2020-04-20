Ракитич: "Если сезон не доиграют, "Барселону" нужно признать чемпионом"

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Ракитич: "Если сезон не доиграют, "Барселону" нужно признать чемпионом"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассчитывает стать чемпионом Испании в случае, если текущий сезон из-за пандемии коронавируса не будет доигран.

"Мы все хотим снова выйти на поле и выиграть Примеру, но при этом я понимаю, что сезон может не возобновиться. Если это произойдёт, то нас нужно признать чемпионами, поскольку именно мы возглавляем турнирную таблицу, - приводит слова хорвата Goal.com.

Напомним, что "Барса" опережает "Реал" в турнирной таблице Примеры всего на два очка, причём лидерство "сине-гранатовые" получили только по итогам последнего перед вынужденной паузой тура.

Для Ракитича, скорее всего, текущий сезон станет последним на "Камп Ноу". Летом он с высокой долей вероятности сменит команду.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мда.. на карантине у Ивана мозг атрофировался...Как-то неудивительно...Инопланетянин воздействует электромагнитными волнами на него.

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,хрен тебе,забыли как классико проиграли,да и вообще сезон Реал ровнее проводит.

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Mutaloff
Mutaloff

Где ты видел,чтобы я себе плюсы накручивал,пруфы есть или балабол?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да это школьник какой-то.Не обращай внимания))

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