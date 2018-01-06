Ракитич готов покинуть "Барселону"

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Ракитич готов покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич готов покинуть каталонский клуб в случае покупки Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Как сообщает Express, 29-летний хорват рассказал о своих намерениях ведущему форварду "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

Ракитич считает, что у него нет шансов конкурировать с Коутиньо в виду разницы в возрасте и суммы, заплаченной за бразильца.

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