Ракитич: "Готов сломать еще один палец ради победы над "Севильей"

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Ракитич: "Готов сломать еще один палец ради победы над "Севильей"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча против "Севильи".

"Возвращаюсь к работе и готов выкладываться на каждой тренировке. Мне очень не нравилось смотреть за командой по телевизору или с трибун. Нервов больше в таком случае.

В матче против "Севильи" придется бороться сквозь зубы. Готов сломать еще один палец ради победы" - приводит слова Ракитича Goal.com.

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