Ракитич готов сыграть в финале Кубка Испании

Теги иван ракитичбарселонасевилья

Ракитич готов сыграть в финале Кубка ИспанииПолузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич готов сыграть в финале Кубка Испании против "Севильи" в ближайшую субботу.

Как информирует sport.es, 30-летний хавбек "сине-гранатовых" уже полностью восстановился после перелома пальца руки. Сегодня хорват впервые после полученного повреждения тренировался в общей группе своей команды.

Напомним, испанские СМИ уже назвали стартовый состав "Барселоны" на финал Кубка Испании. | soccernews.ru

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