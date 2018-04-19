Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич готов сыграть в финале Кубка Испании против "Севильи" в ближайшую субботу.

Как информирует sport.es, 30-летний хавбек "сине-гранатовых" уже полностью восстановился после перелома пальца руки. Сегодня хорват впервые после полученного повреждения тренировался в общей группе своей команды.

Напомним, испанские СМИ уже назвали стартовый состав "Барселоны" на финал Кубка Испании. | soccernews.ru