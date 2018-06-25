Ракитич готов всерьез рассмотреть предложение английского гранда

Теги барселонаиван ракитичманчестер юнайтед

Ракитич готов всерьез рассмотреть предложение английского грандаПолузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич этим летом может сменить клубную прописку, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 30-летнего хавбека всерьез заинтересован "Манчестер Юнайтед". Сам хорват, учитывая желание "сине-гранатовых" укрепить свою среднюю линию в текущее межсезонье новыми игроками, рассматривает вариант со своим отъездом из "Камп Ноу", опасаясь потерять место в стартовом составе "Барсы".

В завершившемся сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию правого защитника. | soccernews.ru

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