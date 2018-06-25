Ракитич готов всерьез рассмотреть предложение английского гранда

Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич этим летом может сменить клубную прописку, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в подписании 30-летнего хавбека всерьез заинтересован "Манчестер Юнайтед". Сам хорват, учитывая желание "сине-гранатовых" укрепить свою среднюю линию в текущее межсезонье новыми игроками, рассматривает вариант со своим отъездом из "Камп Ноу", опасаясь потерять место в стартовом составе "Барсы".

В завершившемся сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" близка к подписанию правого защитника. | soccernews.ru