Ракитич: "Гризманн - один из лучших в мире. Я бы хотел видеть его в нашей команде"
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что думает о возможном переходе игрока "Атлетико" Антуана Гризмана в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Depotivo.
"Мне нравится Гризманн. Оставим тот факт, что он когда-то отказался от перехода в "Барселону". Он отличный футболист. Один из лучших в мире. Я бы хотел видеть его в нашей команде. Гризманн - высококлассный профессионал, который выигрывал различные титулы", - сказал Ракитич.
Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" заявили руководству о том, что они против приезда Гризманна в клуб.
А еще: "Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32