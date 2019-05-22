Ракитич: "Гризманн - один из лучших в мире. Я бы хотел видеть его в нашей команде"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что думает о возможном переходе игрока "Атлетико" Антуана Гризмана в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Depotivo.



"Мне нравится Гризманн. Оставим тот факт, что он когда-то отказался от перехода в "Барселону". Он отличный футболист. Один из лучших в мире. Я бы хотел видеть его в нашей команде. Гризманн - высококлассный профессионал, который выигрывал различные титулы", - сказал Ракитич.

Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" заявили руководству о том, что они против приезда Гризманна в клуб.

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