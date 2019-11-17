Ракитич хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"

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Ракитич хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может перейти в туринский "Ювентус" этой зимой. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, хорват хочет перейти в стан "старой сеньоры" так как считает, что это самый успешный проект из предложенных. "Ювентус" сможет приобрести Ракитича только если расстанется с кем-то из своих полузащитников.

Скорее всего, туринцы продадут Блеза Матюиди, контракт которого истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Интер", "Атлетико" и "Милан".

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на Ракитича| http://soccernews.ru
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