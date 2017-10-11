Ракитич: "Хорватия должна собраться перед стыковыми матчами, чтобы попасть на Чемпионат Мира"
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич доволен победой своей команды над Украиной (2:0) в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018 и уже думает о стыковых матчах.
"Мы сделали правильные выводы из матча с Финляндией (1:1) и сумели добиться нужного результата в поединке с Украиной. Теперь нам предстоят стыковые матчи. Нам нужно будет вновь собраться, чтобы попасть на Чемпионат Мира. У нас большой опыт выступлений в плей-офф. Надеюсь, что все будет хорошо. Я благодарен новому тренерскому штабу во главе с Златко Даличем. Он сумел настроить нас на борьбу. У нас классная команда, но нам нужно вернуть уверенность в себе", - приводит слова Ракитича Jutarnji List.
Напомним, что Хорватия заняла второе место в группе и теперь сыграет в стыковых матчах с одним из следующих соперников: Северной Ирландией, Швецией, Ирландией и Грецией.
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