Ракитич хотел бы поработать с Гвардиолой

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признал, что ему бы хотелось поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Сейчас испанец работает с "Манчестер Сити", а до этого возглавлял "Барселону" и "Баварию".

"Конечно, я был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы. Это желание возникло после того, как я слушал моих партнёров по команде, которым повело работать с Гвардиолой", - сказал футболист.

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