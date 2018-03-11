Ракитич: "Хотел бы всегда играть с Неймаром в одной команде"

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Ракитич: "Хотел бы всегда играть с Неймаром в одной команде"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич хочет, чтобы Неймар вернулся в каталонский клуб.

"Неймар ничего не говорил мне об этом, но я был бы рад, если бы он вернулся. Не только потому, что он мой друг, но и из-за его игровых качеств. Хотел бы всегда играть с ним в одной команде" - приводит слова Ракитич Sport.es.

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