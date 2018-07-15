Ракитич и Модрич обменялись футболками после финала ЧМ

Теги хорватиялука модричиван ракитич

Ракитич и Модрич обменялись футболками после финала ЧМПолузащитники сборной Хорватии Иван Ракитич и Лука Модрич обменялись своими футболками после финала Чемпионата Мира, в котором их команда уступила Франции.

Под фото, опубликованными в своем инстаграме Ракитич написал: "Брат, я очень горжусь тобой и всей Хорватией".

Напомним, главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение своей команды в финале ЧМ. | soccernews.ru

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