Ракитич и Модрич обменялись футболками после финала ЧМ

Полузащитники сборной Хорватии Иван Ракитич и Лука Модрич обменялись своими футболками после финала Чемпионата Мира, в котором их команда уступила Франции.

Под фото, опубликованными в своем инстаграме Ракитич написал: "Брат, я очень горжусь тобой и всей Хорватией".

Напомним, главный тренер сборной Хорватии прокомментировал поражение своей команды в финале ЧМ. | soccernews.ru