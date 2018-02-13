Ракитич: "Игра "Барселоны" сильно зависит от Месси, он - лучший игрок в истории"

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Ракитич: "Игра "Барселоны" сильно зависит от Месси, он - лучший игрок в истории"Полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о значимости своего партнера по клубу Лионеля Месси для своей команды.

"Наша игра сильно зависит от него. Ему не нужно говорить, чтобы мы его поняли - достаточно его одного жеста. Он - лучший игрок в истории, который способен в мгновение перевернуть игру. Он застенчив, потому что знает, что за ним наблюдают. Он был одним из первых, кто поддержал меня, когда я только пришел в клуб... Он не похож на других", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Мората высказался о будущем противостоянии его команды с Месси. | soccernews.ru

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