Ракитич: "Иньеста и Модрич прилетели с других планет, чтобы поиграть в футбол с простыми смертными"

Хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич лестно отозвался об Андресе Иньесте и Луке Модриче.

"Иньеста и Модрич прилетели с других планет, чтобы поиграть в футбол с простыми смертными. Они являются одними из лучших игроков на своей позиции. Для меня было большой честью играть с Андресом в "Барселоне", как и с Лукой в сборной Хорватии. Находясь рядом с такими мастерами, вы наслаждаетесь и учитесь" - приводит слова Ракитича AS.

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