Ракитич: "Иногда и Месси нужно отдохнуть"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал отсутствие Лионеля Мессии в стартовом составе на матч Лиги чемпионов со "Спортингом" (2:0).

Аргентинец вышел на поле во втором тайме.

"Месси вполне доволен. Важно, что он все равно с нами. Иногда и ему нужно отдохнуть. Но игра всегда преображается, когда он на поле. Даже если проводит там 20 или 25 минут. Он все меняет. Ему важно было сохранить свежесть для следующих матчей", - сказал он. | http://soccernews.ru