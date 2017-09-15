Ракитич изменил имидж

Теги иван ракитич

Ракитич изменил имиджПолузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич изменил свой имидж

Так, на сегодняшней тренировке своей команды 29-летний хавбек появился с покрашенными в белый цвет волосами:

Напомним, Ракитич объяснил удачный старт "Барселоны" в новом сезоне. | soccernews.ru

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Конь

Покрашу-ка я свой хвост.

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