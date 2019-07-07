Ракитич: "Когда я смотрел, как Рокки бился с Иваном Драго, думал о матче с сборной России"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, что делал за день перед четвертьфиналом ЧМ-2018 со сборной России.



Хорват заявил, что для мотивации посмотрел фильм "Рокки 4".



"Когда я смотрел, как Рокки бился с Иваном Драго, я задал себе вопрос, можем ли мы сделать что-то подобной. Русские очень сильные и высокие, однако мы смогли победить, как и Рокки", - сказал Ракитич.



Напомним, команды в основное время закончили со счетом 1:1. Победитель был определён в серии пенальти, где удачливее оказались хорваты - 4:3.

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