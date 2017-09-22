Ракитич: "Лично мне было крайне тяжело пережить уход Неймара"

Теги неймарпсживан ракитич

Ракитич: "Лично мне было крайне тяжело пережить уход Неймара"Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признал, что ему было непросто смириться с переходом форварда Неймара из каталонского клуба в ПСЖ.

"Лично мне было крайне тяжело пережить его уход не только потому, что он один из лучших игроков, но и прекрасный человек. Он был очень важен для нашей раздевалки. Он один из лучших парней, которых я знаю в футболе.

Плохо, что он ушел, мне нравилось быть с ним в одной команде. Но мы должны уважать его решение и пожелать удачи. Надеюсь, он забьет много голов и будет счастлив в ПСЖ.

Ну, а нам нужно идти своим путем и стать сильнее без Неймара", — сказал Ракитич.

Читайте: Ракитич изменил имидж | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов