Ракитич: "Лично мне было крайне тяжело пережить уход Неймара"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признал, что ему было непросто смириться с переходом форварда Неймара из каталонского клуба в ПСЖ.

"Лично мне было крайне тяжело пережить его уход не только потому, что он один из лучших игроков, но и прекрасный человек. Он был очень важен для нашей раздевалки. Он один из лучших парней, которых я знаю в футболе.

Плохо, что он ушел, мне нравилось быть с ним в одной команде. Но мы должны уважать его решение и пожелать удачи. Надеюсь, он забьет много голов и будет счастлив в ПСЖ.

Ну, а нам нужно идти своим путем и стать сильнее без Неймара", — сказал Ракитич.

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