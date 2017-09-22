Ракитич: "Месси - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории"

Теги барселонаиван ракитичлионель месси

Ракитич: "Месси - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич лестно отозвался о Лионеле Месси.

"Играя с Месси, для него нужно делать много вещей. Он - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории. Конечно, легко сидеть дома и говорить, что можешь сыграть. Но когда находишься на поле, все оказывается немного иначе.

Как бы то ни было, прежде всего важна коллективная игра, у каждого футболиста есть своя позиция. Так что никто не позволяет делать Лео то, что ему заблагорассудится. Он шел к нынешнему положению шаг за шагом" - приводит слова Ракитича Daily Star.

Читайте также: Ракитич: "Лично мне было крайне тяжело пережить уход Неймара". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов