Ракитич: "Месси - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории"
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич лестно отозвался о Лионеле Месси.
"Играя с Месси, для него нужно делать много вещей. Он - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории. Конечно, легко сидеть дома и говорить, что можешь сыграть. Но когда находишься на поле, все оказывается немного иначе.
Как бы то ни было, прежде всего важна коллективная игра, у каждого футболиста есть своя позиция. Так что никто не позволяет делать Лео то, что ему заблагорассудится. Он шел к нынешнему положению шаг за шагом" - приводит слова Ракитича Daily Star.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Леванте
|5
|9
|6
|Реал Сосьедад
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|9
|8
|Реал Мадрид
|5
|8
|9
|Вильярреал
|5
|7
|10
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Жирона
|5
|5
|16
|Эспаньол
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0