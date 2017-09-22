Ракитич: "Месси - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории"

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич лестно отозвался о Лионеле Месси.

"Играя с Месси, для него нужно делать много вещей. Он - лучший футболист в мире, возможно, даже во всей истории. Конечно, легко сидеть дома и говорить, что можешь сыграть. Но когда находишься на поле, все оказывается немного иначе.

Как бы то ни было, прежде всего важна коллективная игра, у каждого футболиста есть своя позиция. Так что никто не позволяет делать Лео то, что ему заблагорассудится. Он шел к нынешнему положению шаг за шагом" - приводит слова Ракитича Daily Star.

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